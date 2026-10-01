W Zawierciu w Polsce aktualny mistrz kraju, Aluron CMC Warta Zawiercie, pokonał ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1 w meczu drugiej kolejki TAURON Ligi. Zespół Michała Winiarskiego odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie po porażce 0:3 z GKS-em Katowice w inauguracyjnej kolejce.

Jak informuje Interia Sport, w wyjściowym składzie gospodarzy doszło do jednej zmiany: Aaron Russell zastąpił Bartosza Kwolka. W pierwszym secie Warta objęła prowadzenie 9:5 po asie Tomasza Fornala i wygrała partię 25:17. Wskaźnik pozytywnego przyjęcia gospodarzy w tym secie wyniósł 91%.

Przewaga gospodarzy w dwóch setach

W drugiej partii ZAKSA odrobiła straty i po zagrywkach Rafała Szymury wyszła na prowadzenie 13:12. Warta odzyskała jednak przewagę: Russell wykorzystał kontratak, a Bartłomiej Bołądź zapunktował zagrywką. Gospodarze zakończyli seta zwycięstwem 25:22.

Trener ZAKSY Andrea Giani wprowadził na boisko Jana Zimmermanna, który dołączył do zespołu po kontuzji Quinna Isaacsona. W meczu uczestniczyli także Kamil Kosiba i Marcin Kania.

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ZAKSA wygrała trzecią partię

W trzecim secie goście przejęli inicjatywę. Po bloku Szymona Jakubiszaka prowadzili 6:5, a następnie powiększyli przewagę do 11:7. Warta zmniejszyła różnicę do dwóch punktów przy stanie 17:19 po ataku Fornala, ale nie zdołała dogonić rywala. ZAKSA wygrała partię 25:22, a gospodarze popełnili dziewięć błędów.

W czwartym secie ZAKSA prowadziła 15:13, lecz po przerwie na żądanie Winiarskiego Warta wyrównała dzięki asowi Jakuba Kochanowskiego. Gospodarze wyrwali zwycięstwo i zakończyli mecz w czterech setach. Bołądź zdobył 22 punkty, Fornal — 20 i został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika spotkania.

Następny mecz Warta Zawiercie rozegra w niedzielę z Bogdanką LUK Lublin o Superpuchar Polski AL-KO.

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