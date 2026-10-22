W Townsville w Australii policja stanu Queensland postawiła 26-letniemu sprinterowi Jake’owi Doranowi jeden zarzut dotyczący dziecka w wieku poniżej 16 lat. W sformułowaniu policji wspomniano o nieprzyzwoitych materiałach wideo.

Śledztwo trwa

Jak podaje The Guardian, Doran został zatrzymany 13 października. Policyjne śledztwo obejmuje okres od stycznia 2025 roku do września 2026 roku. Sportowiec został zwolniony za kaucją i 5 listopada ma stanąć przed sądem magistrackim w Townsville.

Policja Queensland oświadczyła, że śledztwo jest kontynuowane. Zwrócono się do Dorana z prośbą o komentarz.

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Reakcja Australian Athletics

Australian Athletics poinformowała, że Doran nie pełni płatnej ani nieodpłatnej funkcji w krajowym organie zarządzającym. Jednocześnie organizacja tymczasowo zakazała mu uczestnictwa w wydarzeniach klubów, stowarzyszeń członkowskich i Australian Athletics, a także udziału w treningach lekkoatletycznych, dopóki sprawa trwa.

Doran zwyciężył w biegu na 100 metrów podczas mistrzostw Australii w 2022 roku, uzyskując czas 10,05 sekundy przy sprzyjającym wietrze. Reprezentował Australię na mistrzostwach świata i Igrzyskach Wspólnoty Narodów, a w 2023 roku zdobył krajowy tytuł na dystansie 200 metrów.

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