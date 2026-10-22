В Таунсвилле, Австралия, полиция штата Квинсленд предъявила 26-летнему спринтеру Джейку Дорану одно обвинение, связанное с ребёнком младше 16 лет. В формулировке полиции упоминаются непристойные видеоматериалы.

Расследование продолжается

Как сообщает The Guardian, Дорана задержали 13 октября. Полицейское расследование охватывает период с января 2025 года по сентябрь 2026 года. Спортсмен был освобождён под залог и должен предстать перед магистратским судом Таунсвилла 5 ноября.

Полиция Квинсленда заявила, что расследование продолжается. К Дорану обратились за комментарием.

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Реакция Australian Athletics

Australian Athletics сообщила, что Доран не занимает оплачиваемую или неоплачиваемую должность в национальном руководящем органе. В то же время организация временно запретила ему посещать мероприятия клубов, ассоциаций-членов и Australian Athletics, а также участвовать в легкоатлетических тренировках, пока дело рассматривается.

Доран победил в беге на 100 метров на чемпионате Австралии 2022 года, показав результат 10,05 секунды при попутном ветре. Он представлял Австралию на чемпионате мира и Играх Содружества, а в 2023 году завоевал национальный титул на дистанции 200 метров.

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