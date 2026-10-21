Сборная Польши по футзалу в польском Гожуве победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 6:2 в отборочном матче к чемпионату мира 2028 года. Дублем в дебютной игре за польскую команду отметился 29-летний Педро Габриел Гоэс, уроженец Бразилии с польскими корнями, сообщает Interia Sport.

Ничья после первого тайма

Поляки первыми открыли счет, однако гости быстро изменили ход встречи. Голы Живковича и Бундавицы вывели боснийскую команду вперед, причем эти мячи были забиты с интервалом в три минуты. Перед перерывом Кацпер Сендлевский сравнял счет, поэтому первый тайм завершился со счетом 2:2.

Босния и Герцеговина подошла к матчу после крупной победы над Северной Ирландией — 17:1. Тренер сборной Польши Блажей Корчиньский перед игрой называл соперника технически сильной командой и отдельно отмечал ее вратаря, который умеет контролировать мяч.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Преимущество поляков после перерыва

Во второй половине встречи команда Корчиньского за шесть минут оторвалась от соперника на два мяча, а затем довела игру до победы 6:2. Помимо Гоэса и Сендлевского, в составе Польши забили Якуб Рашковский и Миколай Заставник.

Ответный матч между Боснией и Герцеговиной и Польшей запланирован на март. До этого польская сборная дважды сыграет с Северной Ирландией в ноябре.

Читай нас в