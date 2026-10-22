Сборная Китая завоевала золото в женских командных соревнованиях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, Нидерланды, опередив команду США на 0,233 балла. Китайские гимнастки набрали 165,764 балла и не позволили американкам выиграть восьмой подряд командный титул.

Решающие вольные упражнения

Перед заключительным выступлением в вольных упражнениях Цю Циюань нужно было набрать более 12,600 балла, чтобы обеспечить Китаю победу. Она получила 12,833 балла. Это принесло китайской команде первое золото мирового первенства в женских командных соревнованиях с 2006 года.

По данным Al Jazeera, Китай также занял первое место в квалификации. Япония стала третьей, отстав от американской команды на 1,468 балла, а Франция заняла четвёртое место.

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Ошибки США на бревне

Сборная США, защищавшая титул, лидировала после половины соревнований благодаря сильным выступлениям в опорном прыжке и на разновысоких брусьях. Скай Блейкли была единственной гимнасткой команды, которая также выступала в составе сборной США, завоевавшей седьмой подряд титул в 2023 году.

Однако 18-летняя Кейлор Далси допустила ошибку на бревне и получила 12,333 балла. Американки проиграли китайской команде на этом снаряде более четырёх баллов. Чжан Цинин, которая была лучшей в квалификации на бревне, набрала за своё выступление 15,066 балла.

В составе сборной США не выступала Симона Байлз. 23-кратная чемпионка мира, в том числе пятикратная победительница командных соревнований, взяла паузу в карьере и не соревновалась после Олимпиады 2024 года в Париже, где завоевала три золотые медали.

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