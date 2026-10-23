ПСЖ сыграет в финале Межконтинентального кубка ФИФА 2026 года

Финал Межконтинентального кубка ФИФА 2026 года состоится 16 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне, Катар.

Действующий обладатель трофея и победитель Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») встретится в решающем матче с лучшей командой турнира Challenger Cup.

Соперник французского клуба определится по итогам нескольких матчей. Сначала мексиканский клуб «Депортиво Толука», победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, сыграет с победителем Кубка Либертадорес 2026 года.

Команда, одержавшая победу в этом противостоянии, встретится с южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» — чемпионом Африки. Победитель этого матча получит право сыграть в финале Межконтинентального кубка против «ПСЖ».

Напомним, в 2025 году «Пари Сен-Жермен» уже завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА. В решающем матче французский клуб победил бразильский «Фламенго».

Напомним, футболист Роберт Левандовский поддержал «Барселону» во время матча Лиги чемпионов против ПСЖ. В сторис в Instagram он опубликовал фото телеэкрана с кадром игры на 29-й минуте при счёте 0:0 и написал: «Vamos Barcelona».

ПСЖ победил «Барселону» со счётом 4:2 в Париже в матче третьего тура Лиги чемпионов. После этой игры каталонский клуб потерпел первое официальное поражение в сезоне.

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