2026年国际足联洲际杯决赛将于12月16日在卡塔尔阿尔赖扬的“艾哈迈德·本·阿里”体育场举行。

卫冕冠军兼欧冠冠军“巴黎圣日耳曼”（“PSG”）将在决赛中迎战挑战者杯（Challenger Cup）赛事中的最佳球队。

这支法国俱乐部的对手将通过多场对决最终确定。 首先，中北美及加勒比海足球协会（CONCACAF）冠军杯得主——墨西哥的“托卢卡体育”俱乐部，将与2026年解放者杯冠军展开较量。

在这场对决中获胜的球队将迎战南非俱乐部“马梅洛迪日落”——非洲冠军。 该场比赛的胜者将获得与“巴黎圣日耳曼”争夺洲际杯冠军的资格。

值得一提的是，2025年，“巴黎圣日耳曼”曾夺得国际足联洲际杯冠军。在那场决定性的决赛中，这家法国俱乐部击败了巴西的“弗拉门戈”。

值得一提的是，前锋罗伯特·莱万多夫斯基曾在欧冠对阵巴黎圣日耳曼的比赛中力挺“巴塞罗那”。 他在Instagram的“限时动态”中发布了一张电视屏幕截图，画面显示比赛进行到第29分钟时比分为0:0，并配文：“Vamos Barcelona”。

在欧冠第三轮的比赛中，巴黎圣日耳曼于巴黎主场以4:2战胜“巴塞罗那”。此役过后，这支加泰罗尼亚球队遭遇了本赛季的首场正式比赛失利。

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