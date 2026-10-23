英格兰独立足球监管机构（IFR）提议向俱乐部征收总额为2030万英镑的年度费用，以资助其工作。据BBC Sport报道，从下赛季起，监管机构的费用将由英格兰男子足球前五级别联赛中所有受其监管的俱乐部承担。

收费结构

根据IFR的计划，1830万英镑将用于运营成本以及保障约100名员工的工作。另有100万英镑用于可能产生的法律费用。

额外的100万英镑将用于支付设立监管机构的费用。其总成本估计为4500万英镑，计划在未来10年内支付。

拟议金额约为2019年预测的两倍，该预测是在立法最终通过前制定的。当时，前10年的年度运营成本估计在800万至1020万英镑之间。

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俱乐部缴费金额

IFR表示，负担得起的俱乐部应缴纳更高的费用。尤其是，参加欧足联和国际足联赛事的球队，以及获得英超降落伞补偿金的球队，将支付更多费用。

监管机构估计，最盈利的英超俱乐部每赛季将支付最高180万英镑，而联赛中大多数球队将支付约60万英镑。未获得降落伞补偿金的英冠俱乐部预计支付约4.5万英镑，英甲球队约9000英镑，英乙球队6000英镑。全国联赛俱乐部的缴费将低于每赛季600英镑。

IFR首席执行官理查德·蒙克斯表示，先前的1000万英镑估算不符合当前的财务现实和监管机构任务的规模。他说，大多数俱乐部将支付其年度收入约0.1%的费用。

监管机构还指出，拟议收费远低于其他足球组织的行政成本：英超在2024/25赛季的行政成本超过2亿英镑，英格兰足球联赛为3500万英镑。IFR在最近的一份报告中称，94%的俱乐部亏损运营，英格兰足球联赛和全国联赛中超过60%的俱乐部在技术上无力偿债。

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