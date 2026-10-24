13岁的玛丽亚·科切日恩科成为首位赢得U14欧洲锦标赛冠军的乌克兰女选手

13岁的乌克兰网球选手玛丽亚·科切日恩科在欧洲网球协会青少年大师赛（Tennis Europe Junior Masters）14岁以下组别中夺冠。 比赛在蒙特卡洛乡村俱乐部的红土球场举行。科切尔日恩科成为首位在此项赛事中夺冠的乌克兰选手。

玛丽亚·科切日恩科成为首位在欧洲网球青少年大师赛中夺冠的乌克兰选手

玛丽亚·科切日恩科在2026年欧洲网球青少年大师赛上的全部战绩

小组赛

玛丽亚·科切日恩科 – 亚历山德拉·亚诺什科娃 6:1, 6:3

玛丽亚·科切日恩科 – 克里斯蒂娜·尼科迪莫娃 6:3, 7:5

玛丽亚·科切日恩科 vs 贝阿塔·马雷绍娃 5:7, 6:3, 3:6

决赛

玛丽亚·科切日恩科 – 奥利维亚·塞雷娜·康蒂切洛 7:6, 6:4

蒙特卡洛的冠军头衔成为科切日恩科在2026年的主要成就之一。 在本赛季中，这位乌克兰网球选手还赢得了米兰超级类别（Super Category）的顶级赛事冠军，闯入温网14岁以下少女组决赛，并在U14欧洲锦标赛单打项目中摘得银牌。

欧洲网球青少年大师赛自1996年起举办。该赛事的前冠军包括拉斐尔·纳达尔、金·克莱斯特尔斯、贝琳达·本西奇和亚历山大·兹维列夫。

据BTU报道。

爱尔兰在WXV全球系列赛首场比赛中以40:27战胜南非——BBC Sport。

DevelopRes 拉什夫在波兰超级杯中战胜了PGE Budowlani Łódź——Interia Sport报道。

维斯瓦克拉科夫队以9:0大胜FSV美因茨队，晋级决赛——Interia Sport。

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