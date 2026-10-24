DevelopRes Ряшів переміг PGE Budowlani Łódź у Суперкубку Польщі — Interia Sport

У Ченстохові, Польща, волейболістки DevelopRes Rzeszów перемогли PGE Budowlani Łódź з рахунком 3:0 у матчі за AL-KO Суперкубок Польщі. Поєдинок на DMD Arena завершився з рахунками 25:19, 29:27, 25:18 на користь команди з Ряшева.

Як повідомляє Interia Sport, зустріч стала реваншем DevelopRes за весняну поразку від PGE Budowlani у фіналі жіночої TAURON Liga. Перед матчем команда з Ряшева виграла всі поєдинки від початку сезону та очолювала турнірну таблицю, тоді як чинні чемпіонки Польщі вже поступилися ŁKS Commercecon у дербі Лодзі.

Заміна в першому сеті

DevelopRes повів 7:4 після блоку Марріт Яспер, а згодом збільшив перевагу до 13:6. У першій партії тренерка ряшівської команди Єлена Благоєвич замінила хорватську нападницю Міку Грбавицю після восьми невдалих атак. На майданчик вийшла американка Тейлор Мімс, а сет завершився перемогою DevelopRes — 25:19.

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У другій партії PGE Budowlani вели 6:4 після блоку Саші Планиншек, однак DevelopRes відповів серією з чотирьох виграних розіграшів. Команда з Ряшева мала шість нагод завершити сет, але зрештою здобула партію з рахунком 29:27.

Четвертий трофей клубу

У третьому сеті після ейсу Уляни Котар DevelopRes відірвався від суперниць, а перевага команди сягнула п’яти очок. Важливу роль у захисті відіграла ліберо Зузанна Суска. Партія завершилася з рахунком 25:18.

Цей Суперкубок став четвертим для клубу з Ряшева. DevelopRes зрівнявся за кількістю таких трофеїв із Lotto Chemik Police та, за даними Interia Sport, досі не програвав матчів за Суперкубок Польщі.

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