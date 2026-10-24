W Częstochowie siatkarki DevelopRes Rzeszów pokonały PGE Budowlani Łódź 3:0 w meczu o AL-KO Superpuchar Polski. Spotkanie w DMD Arena zakończyło się wynikami 25:19, 29:27, 25:18 na korzyść zespołu z Rzeszowa.

Jak informuje Interia Sport, spotkanie było rewanżem DevelopRes za wiosenną porażkę z PGE Budowlani w finale żeńskiej TAURON Ligi. Przed meczem zespół z Rzeszowa wygrał wszystkie spotkania od początku sezonu i prowadził w tabeli, podczas gdy aktualne mistrzynie Polski przegrały już z ŁKS Commercecon w derbach Łodzi.

Zmiana w pierwszym secie

DevelopRes objął prowadzenie 7:4 po bloku Marrit Jasper, a następnie powiększył przewagę do 13:6. W pierwszej partii trenerka rzeszowskiego zespołu Jelena Blagojević zmieniła chorwacką atakującą Mikę Grbavicę po ośmiu nieudanych atakach. Na boisko weszła Amerykanka Taylor Mims, a set zakończył się zwycięstwem DevelopRes 25:19.

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W drugiej partii PGE Budowlani prowadzili 6:4 po bloku Sašy Planinšek, jednak DevelopRes odpowiedział serią czterech wygranych akcji. Zespół z Rzeszowa miał sześć okazji, aby zakończyć seta, lecz ostatecznie wygrał go 29:27.

Czwarte trofeum klubu

W trzecim secie po asie Uliany Kotar DevelopRes odskoczył rywalkom, a przewaga zespołu sięgnęła pięciu punktów. Ważną rolę w obronie odegrała libero Zuzanna Suska. Partia zakończyła się wynikiem 25:18.

Ten Superpuchar był czwartym dla klubu z Rzeszowa. DevelopRes zrównał się pod względem liczby takich trofeów z Lotto Chemik Police i, według Interia Sport, nigdy nie przegrał meczu o Superpuchar Polski.

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