DevelopRes Жешув победил PGE Budowlani Łódź в Суперкубке Польши — Interia Sport
В Ченстохове, Польша, волейболистки DevelopRes Жешув победили PGE Budowlani Łódź со счётом 3:0 в матче за AL-KO Суперкубок Польши. Поединок на DMD Arena завершился со счетами 25:19, 29:27, 25:18 в пользу команды из Жешува.
Как сообщает Interia Sport, встреча стала реваншем DevelopRes за весеннее поражение от PGE Budowlani в финале женской TAURON Liga. Перед матчем команда из Жешува выиграла все поединки с начала сезона и возглавляла турнирную таблицу, тогда как действующие чемпионки Польши уже уступили ŁKS Commercecon в лодзинском дерби.
Замена в первом сете
DevelopRes повёл 7:4 после блока Маррит Яспер, а затем увеличил преимущество до 13:6. В первой партии тренер жешувской команды Елена Благоевич заменила хорватскую нападающую Мику Грбавицу после восьми неудачных атак. На площадку вышла американка Тейлор Мимс, а сет завершился победой DevelopRes — 25:19.
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Во второй партии PGE Budowlani вели 6:4 после блока Саши Планиншек, однако DevelopRes ответил серией из четырёх выигранных розыгрышей. У команды из Жешува было шесть возможностей завершить сет, но в итоге она выиграла партию со счётом 29:27.
Четвёртый трофей клуба
В третьем сете после эйса Ульяны Котар DevelopRes оторвался от соперниц, а преимущество команды достигло пяти очков. Важную роль в защите сыграла либеро Зузанна Суска. Партия завершилась со счётом 25:18.
Этот Суперкубок стал четвёртым для клуба из Жешува. DevelopRes сравнялся по количеству таких трофеев с Lotto Chemik Police и, по данным Interia Sport, до сих пор не проигрывал матчей за Суперкубок Польши.