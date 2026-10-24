在波兰凯尔采，科罗纳门将哈维尔·杰康斯基在主场对阵GKS卡托维采的比赛中扑出了巴尔托什·诺瓦克主罚的点球。比赛最终以主队1比0获胜告终。

0比0时的点球

这一事件发生在波兰足球甲级联赛第12轮、比分为0比0时。据Interia Sport描述，进攻更为积极的GKS卡托维采获得了主罚点球的机会。巴尔托什·诺瓦克走向皮球，大力将球射向自己左侧、靠近门柱的角落。

杰康斯基碰到了皮球，并将其挡出底线形成角球。凭借这次扑救，科罗纳保住了零封，随后以一球优势取胜。

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射门前的手势

记者普热梅斯瓦夫·朗格尔描述了点球前一场不同寻常的心理较量。据他所说，杰康斯基用手势示意诺瓦克向自己左侧射门。这名GKS球员用手势询问门将是否确定，并得到了肯定答复。随后，诺瓦克恰好将球射向所示方向，而科罗纳门将扑出了皮球。

罗伯特·科伦多维奇正是在主场对阵GKS卡托维采的比赛中首次以科罗纳主教练身份亮相。杰康斯基此前曾效力于雅盖隆尼亚和琴斯托霍瓦拉库夫，他在转会至这家来自琴斯托霍瓦的俱乐部两年后加盟科罗纳。

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