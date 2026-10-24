В Кельце, Польша, вратарь «Короны» Ксавьер Дзеконьский отразил пенальти, исполненный Бартошем Новаком, в домашнем матче против ГКС «Катовице». Поединок завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Пенальти при счёте 0:0

Эпизод произошёл при счёте 0:0 в 12-м туре Экстракласы. ГКС «Катовице», который, по описанию Interia Sport, действовал в атаке активнее, получил право на одиннадцатиметровый удар. К мячу подошёл Бартош Новак и сильно пробил в левый от себя угол, близко к штанге.

Дзеконьский дотянулся до мяча и перевёл его на угловой. Благодаря этому «Корона» сохранила свои ворота в неприкосновенности, а затем одержала минимальную победу.

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Жесты перед ударом

Журналист Пшемыслав Лангьер описал необычную психологическую дуэль перед пенальти. По его словам, Дзеконьский жестом показывал Новаку, чтобы тот бил влево от себя. Футболист ГКС жестом переспросил, уверен ли вратарь, и получил утвердительный ответ. После этого Новак нанёс удар именно в указанную сторону, а голкипер «Короны» парировал мяч.

Роберт Колендович дебютировал в должности тренера «Короны» именно в домашнем матче с ГКС «Катовице». Дзеконьский ранее выступал за «Ягеллонию» и «Ракув», а в «Корону» перешёл через два года после трансфера в клуб из Ченстоховы.

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