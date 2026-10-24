W Kielcach w Polsce bramkarz Korony Xavier Dziekoński obronił rzut karny wykonywany przez Bartosza Nowaka w domowym meczu z GKS Katowice. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1:0.

Rzut karny przy stanie 0:0

Do zdarzenia doszło przy wyniku 0:0 w 12. kolejce Ekstraklasy. GKS Katowice, który, jak opisuje Interia Sport, był aktywniejszy w ataku, otrzymał prawo do rzutu karnego. Do piłki podszedł Bartosz Nowak i mocno uderzył w lewy od siebie róg, blisko słupka.

Dziekoński sięgnął piłki i skierował ją na rzut rożny. Dzięki temu Korona zachowała czyste konto, a później odniosła minimalne zwycięstwo.

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Gesty przed strzałem

Dziennikarz Przemysław Langier opisał nietypowy pojedynek psychologiczny przed rzutem karnym. Według niego Dziekoński gestem pokazywał Nowakowi, aby uderzył w lewo od siebie. Piłkarz GKS gestem zapytał, czy bramkarz jest pewien, i otrzymał twierdzącą odpowiedź. Następnie Nowak wykonał strzał dokładnie w wskazanym kierunku, a golkiper Korony obronił piłkę.

Robert Kolendowicz zadebiutował jako trener Korony właśnie w domowym meczu z GKS Katowice. Dziekoński wcześniej występował w Jagiellonii i Rakowie, a do Korony trafił dwa lata po transferze do klubu z Częstochowy.

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