在10月15日于瑞士苏黎世举行的国际足联理事会会议后，该组织主席詹尼·因凡蒂诺表示，他获得了世界足坛“绝大多数、绝大多数”的支持。在接受BBC Sport采访时，他还驳回了有关可能辞职的问题，此前一项将国际足联部分商业权利转让给一家私人投资公司的争议性提案已被撤回。阿纳多卢通讯社报道。

因凡蒂诺表示，世界足球存在分歧是正常的，但在讨论不同立场后，有必要继续向前推进。两个月前，围绕FIFA Forward Enterprise项目的争议令要求他辞职的呼声加剧。

放弃FFE项目

该提案设想通过一个新的商业结构，将国际足联部分商业权利转让给一家私人投资公司。具体而言，其中涉及与国际足联赛事相关的权利，包括世界杯。

9月，英格兰足球超级联赛、德国足球甲级联赛、西班牙足球甲级联赛和意大利足球甲级联赛呼吁对国际足联进行根本性改革。它们指责这一世界足球管理机构将监管、商业和政治权力过度集中于主席职位。

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FFE计划的细节曝光后数日内即被撤回，这引发了数个足球联合会主席和欧洲主要联赛的批评。

亚洲足联的支持

在10月15日的国际足联理事会会议上，因凡蒂诺就该提案在沟通和协商方面的失误致歉。英格兰足球协会主席兼国际足联副主席黛比·休伊特表示，经过三个半小时的讨论，仍有一些问题没有得到解答。

与此同时，亚洲足球联合会主席谢赫·萨勒曼·本·易卜拉欣·阿勒哈利法表示支持因凡蒂诺竞选新一届主席任期。此前，他与欧足联和中北美及加勒比海足球协会的负责人一道批评FFE项目，称其为对信任的根本性破坏。因凡蒂诺自2016年起领导国际足联，并将参加2027年3月举行的该组织主席选举。

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