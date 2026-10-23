PSG zagra w finale Międzykontynentalnego Pucharu FIFA 2026

Finał Międzykontynentalnego Pucharu FIFA 2026 odbędzie się 16 grudnia na stadionie „Ahmed bin Ali” w Al-Rayyan w Katarze.

Obecny zdobywca trofeum i zwycięzca Ligi Mistrzów, „Paris Saint-Germain” („PSG”), zmierzy się w decydującym meczu z najlepszą drużyną turnieju Challenger Cup.

Przeciwnik francuskiego klubu zostanie wyłoniony na podstawie wyników kilku meczów. Najpierw meksykański klub „Deportivo Toluca”, zwycięzca Pucharu Mistrzów CONCACAF, zmierzy się ze zwycięzcą Pucharu Libertadores 2026.

Zespół, który wygra to starcie, zmierzy się z południowoafrykańskim klubem „Mamelodi Sundowns” – mistrzem Afryki. Zwycięzca tego meczu uzyska prawo do rozegrania finału Pucharu Międzykontynentalnego przeciwko „PSG”.

Przypomnijmy, że w 2025 roku „Paris Saint-Germain” zdobył już Puchar Międzykontynentalny FIFA. W decydującym meczu francuski klub pokonał brazylijski „Flamengo”.

Przypomnijmy, że piłkarz Robert Lewandowski kibicował „Barcelonie” podczas meczu Ligi Mistrzów przeciwko PSG. W relacjach na Instagramie opublikował zdjęcie ekranu telewizyjnego z fragmentem meczu w 29. minucie przy wyniku 0:0 i napisał: „Vamos Barcelona”.

PSG pokonało „Barcelonę” wynikiem 4:2 w Paryżu w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Po tym spotkaniu kataloński klub poniósł pierwszą oficjalną porażkę w sezonie.

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