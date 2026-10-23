W pobliżu piramid w Gizie w Egipcie po raz pierwszy rozpoczął się etap międzynarodowego turnieju skoków przez przeszkody Global Champions Tour. W zawodach bierze udział 50 jeźdźców, a łączna pula nagród etapu w Kairze wynosi 1,75 mln euro, informuje The National.

Pierwszym jeźdźcem, który pokonał przeszkodę na arenie w czwartek, był Włoch Emanuele Gaudiano na koniu Chabrello PS. Otwarcie zawodów w czwartek zgromadziło komplet publiczności. Etap w Kairze jest przedostatnim w sezonie przed finałem touru, który ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Rabacie.

Powrót do ojczyzny

Egipski jeździec Sameh El Dahan, który w tym roku ponownie reprezentuje Egipt po pięciu latach startów w barwach Wielkiej Brytanii, bezbłędnie ukończył pierwszą rundę zawodów drużynowych. Sportowiec ma 41 lat i, jak powiedział, nie startował w ojczyźnie od około 16–17 lat.

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El Dahan zaznaczył, że organizacja w Egipcie pięciogwiazdkowych zawodów na takim poziomie jest sama w sobie znaczącym wydarzeniem, a lokalizacja przy piramidach czyni ten start wyjątkowym dla uczestników. Saudyjski jeździec Abdulrahman Al Rajhi, który niedawno zdobył drużynowe złoto i indywidualne srebro Igrzysk Azjatyckich w Japonii, również nazwał występ w tym historycznym miejscu szczególnym doświadczeniem.

Przed finałem w Rabacie

Global Champions Tour założył w 2006 roku holenderski mistrz olimpijski Jan Tops. Wówczas seria składała się z sześciu zawodów, a w sezonie 2026 obejmuje 17 lokalizacji w 15 krajach. Tops nazwał debiut touru w Kairze ważnym kamieniem milowym w roku 20-lecia projektu.

W piątek w turnieju zaplanowano konkursy CSI5 na wysokościach 1,45 i 1,55 metra. W sobotę zawody zakończy Grand Prix Kairu z pulą nagród wynoszącą 1 mln euro.

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