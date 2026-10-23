国际场地障碍赛全球冠军巡回赛首次在埃及吉萨金字塔附近开赛。共有50名骑手参加比赛，开罗站的总奖金为175万欧元，《The National》报道。

周四，意大利骑手埃马努埃莱·高迪亚诺骑乘查布雷洛PS，成为首位在赛场上越过障碍的骑手。周四的赛事开幕吸引了满场观众。开罗站是本赛季倒数第二站，巡回赛总决赛计划于下周在拉巴特举行。

重返祖国

埃及骑手萨梅赫·埃尔-达汉今年在代表英国参赛五年后再次代表埃及出战，他在团体赛首轮零罚分完赛。这名运动员现年41岁，据他所说，他大约已有16至17年未在祖国参赛。

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埃尔-达汉指出，在埃及举办如此级别的五星级赛事本身就是一项重大活动，而位于金字塔附近的场地让此次比赛对参赛者而言格外特别。沙特骑手阿卜杜勒拉赫曼·阿尔-拉吉近日在日本举行的亚运会上获得团体金牌和个人银牌，他也称在这一历史地点参赛是一次特别的体验。

拉巴特决赛前

全球冠军巡回赛由荷兰奥运冠军扬·托普斯于2006年创办。当时该系列赛由六场比赛组成，而2026赛季覆盖15个国家的17个地点。托普斯称，巡回赛首次来到开罗是该项目20周年之际的重要里程碑。

周五，赛事计划举行障碍高度为1.45米和1.55米的CSI5比赛。周六，比赛将以奖金100万欧元的开罗大奖赛结束。

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