Возле пирамид Гизы в Египте впервые стартовал этап международного турнира по конкуру Global Champions Tour. В соревнованиях участвуют 50 всадников, а общий призовой фонд этапа в Каире составляет 1,75 млн евро, сообщает The National.

Первым всадником, преодолевшим препятствие на арене в четверг, стал итальянец Эмануэле Гаудиано на лошади Чабрелло ПС. Открытие соревнований в четверг собрало полный зал. Каирский этап является предпоследним в сезоне перед финалом тура, который должен состояться на следующей неделе в Рабате.

Возвращение на родину

Египетский всадник Самех Эль-Дахан, который в этом году вновь представляет Египет после пяти лет выступлений за Великобританию, чисто прошел первый раунд командных соревнований. Спортсмену 41 год, и, по его словам, он не выступал на родине примерно 16–17 лет.

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Эль-Дахан отметил, что проведение в Египте пятизвездочных соревнований такого уровня само по себе является значимым событием, а локация возле пирамид делает этот старт исключительным для участников. Саудовский всадник Абдулрахман Аль-Раджи, который недавно завоевал командное золото и индивидуальное серебро Азиатских игр в Японии, также назвал выступление в этом историческом месте особым опытом.

Перед финалом в Рабате

Global Champions Tour основал в 2006 году нидерландский олимпийский чемпион Ян Топс. Тогда серия состояла из шести соревнований, а в сезоне 2026 года охватывает 17 локаций в 15 странах. Топс назвал дебют тура в Каире важной вехой в год 20-летия проекта.

В пятницу на турнире запланированы старты CSI5 на высотах 1,45 и 1,55 метра. В субботу соревнования завершатся Гран-при Каира с призовым фондом 1 млн евро.

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