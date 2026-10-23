W Walii wzywa się władze Walijskiego Związku Rugby (WRU) do dymisji po ogłoszeniu straty w wysokości 18 mln funtów za ostatni rok finansowy. Jak podaje BBC Sport, rok wcześniej strata organizacji wyniosła 7,2 mln funtów.

Przyczyny strat i prognoza

Dyrektor finansowy WRU Gavin Marshall przyznał, że wynik jest bardzo rozczarowujący, i oświadczył, że rada związku weźmie odpowiedzialność. Organizacja ostrzegła również, że prognozuje straty mniej więcej na podobną skalę w przyszłym roku. Były reprezentant Walii Alex Cuthbert powiedział, że WRU może stracić kolejne 16 mln funtów.

Wśród przyczyn ostatnich strat wskazano wzrost kosztów operacyjnych, spadek sprzedaży biletów i mniejsze wydatki kibiców. WRU oświadczył, że wskaźniki te dowodzą finansowej niezdolności do utrzymania czterech profesjonalnych regionów w Walii. Związek planuje zmniejszyć ich liczbę do trzech od 2028 roku.

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Krytyka władz

Lider rady miasta Swansea Rob Stewart oskarżył władze WRU o niewłaściwe zarządzanie rugby i stwierdził, że dyrektor generalna Abi Tierney oraz rada związku powinny opuścić swoje stanowiska. Powiązał problemy finansowe z na wpół pustymi trybunami na stadionie narodowym, przechodzeniem czołowych zawodników do Anglii oraz przedłużającą się niepewnością dotyczącą rozwoju walijskiego rugby.

Cuthbert również skrytykował, jego zdaniem, brak przywództwa i komunikacji ze społeczeństwem. Uważa, że WRU powinien był od razu jasno wyjaśnić zamiar zmniejszenia liczby profesjonalnych regionów do trzech, zamiast zmieniać podejście z czterech na dwa, a następnie ponownie na trzy.

Stadion w Swansea

Stewart bronił decyzji rady miasta o zainwestowaniu 5 mln funtów w przebudowę stadionu St Helens, mimo niepewności co do przyszłości klubu Ospreys po czerwcu 2028 roku. 24 października Ospreys po raz pierwszy zagrają na odnowionej arenie w walijskich derbach przeciwko Dragons. Jak powiedział Stewart, ze stadionu będą korzystać również drużyny uniwersyteckie i lokalne.

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