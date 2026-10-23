Bramkarz Trabzonsporu Andre Onana nie ucierpiał w wypadku drogowym z udziałem kilku samochodów w dzielnicy Yomra tureckiego miasta Trabzon. W samochodzie wraz z piłkarzem znajdowała się jego rodzina — wszyscy wyszli z tego bez szwanku.

Wypadek po meczu Ligi Konferencji

30-letni kameruński piłkarz wracał do domu po meczu Ligi Konferencji UEFA, w którym Trabzonspor pokonał szkocki Hearts 2:0. O incydencie, powołując się na lokalne wydanie 61Saat, informuje Channel NewsAsia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Samochód został uderzony od tyłu

Według lokalnego medium inny samochód uderzył w tył pojazdu Onany, po czym został on zepchnięty na pojazd znajdujący się z przodu. Przedstawiciele klubu przybyli na miejsce wypadku, aby sprawdzić stan bramkarza.

Prezydent Trabzonsporu Ertugrul Dogan, jak podają media, potwierdził, że po wypadku Onana czuje się dobrze. Bramkarz występuje w tureckim klubie na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United od 2025 roku.

Czytaj nas na