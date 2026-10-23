Вратарь «Трабзонспора» Андре Онана не пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в районе Йомра турецкого города Трабзон. Вместе с футболистом в машине находилась его семья — все они остались невредимы.

ДТП после матча Лиги конференций

30-летний камерунский футболист возвращался домой после матча Лиги конференций УЕФА, в котором «Трабзонспор» обыграл шотландский «Хартс» со счетом 2:0. Об инциденте со ссылкой на местное издание 61Saat сообщает Channel NewsAsia.

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Автомобиль ударили сзади

По данным местного медиа, другой автомобиль врезался сзади в машину Онана, после чего ее отбросило на транспортное средство впереди. Представители клуба прибыли на место аварии, чтобы проверить состояние голкипера.

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган, по сообщениям медиа, подтвердил, что после ДТП Онана чувствует себя хорошо. Голкипер выступает за турецкий клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с 2025 года.

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