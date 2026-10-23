亲俄人士马米阿什维利和鲁齐耶夫被剥夺了“世界摔跤联合会”执委会成员资格

俄罗斯体育摔跤联合会主席米哈伊尔·马米亚什维利和亲俄官员阿赫罗尔詹·鲁齐耶夫被剥夺了世界摔跤联合会（UWW）执委会的成员资格。乌克兰青年和体育部长马特维·比德尼通报了这一消息。

“两名亲俄官员被剥夺了世界摔跤联合会（UWW）执行委员会的成员资格。他们分别是俄罗斯体育摔跤联合会主席米哈伊尔·马米亚什维利和亲俄官员阿赫罗尔詹·鲁齐耶夫。 对于马米亚什维利而言，这是又一次重大的地位损失。早在7月，在乌克兰的倡议下，欧盟就对他以及德格特亚罗夫和德沃尔科维奇实施了个人制裁。 8月，应执行局大多数成员的要求，他辞去了UWW副主席的职务。该联合会官方将这一决定归因于欧盟制裁的影响。 “如今，马米阿什维利甚至未能当选进入执行局，”比德尼在Facebook上写道。

这位乌克兰部长认为，这正是体育部与外交官们持续合作以及针对俄罗斯开展倡导工作的一个例证。

“国际制裁已经对俄罗斯官员在国际体育界产生了具体影响。多年来，俄罗斯一直在国际体育联合会中安插自己的人。如今，这些职位正逐渐削弱。 我们将继续收集证据并与合作伙伴共同努力，以加强制裁力度，确保侵略者在世界体育界无立锥之地，”他补充道。

此前，九个欧盟国家支持对使用俄罗斯联邦标志的体育联合会实施制裁。

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