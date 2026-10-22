中国队在荷兰鹿特丹举行的世界竞技体操锦标赛女子团体比赛中夺得金牌，以0.233分领先美国队。中国体操选手得到165.764分，阻止美国队赢得连续第八个团体冠军。

决定性的自由体操

在最后一轮自由体操之前，邱祺缘需要得到超过12.600分，才能确保中国队获胜。她得到12.833分。这为中国队带来了自2006年以来首枚世锦赛女子团体金牌。

据半岛电视台报道，中国队在资格赛中也排名第一。日本队获得第三名，落后美国队1.468分，法国队位列第四。

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美国队在平衡木上的失误

卫冕的美国队凭借在跳马和高低杠项目中的强劲表现，在比赛过半时领先。斯凯·布莱克利是队中唯一一名也曾代表美国队赢得2023年第七个连续冠军的体操选手。

然而，18岁的凯洛尔·达尔西在平衡木上出现失误，得到12.333分。美国队在这一器械上输给中国队超过4分。在平衡木资格赛中排名第一的张清颖，其成套动作得到15.066分。

西蒙娜·拜尔斯没有代表美国队参赛。这位23次世界冠军得主，其中包括5次团体赛冠军得主，暂停了自己的职业生涯，自2024年巴黎奥运会以来未再参赛；她在那届奥运会上获得了3枚金牌。

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