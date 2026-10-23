希利夫卡因脚部过度负荷使用轮椅 — Interia Sport

在波兰，PGE Projekt Warszawa排球运动员亚历山大·希利夫卡因脚部问题暂时使用轮椅，且未与球队一起训练。目前无法确定他重返训练和比赛的确切日期，Interia Sport报道。

脚部过度负荷

华沙俱乐部主教练助理卡米尔·纳文奇在节目《Magazyn Sport RDC》中介绍了这名主攻手的情况。据他表示，这一问题属于过度负荷。希利夫卡正在减轻脚部承重，并使用轮椅，以免给脚部增加额外负担。

在赛季开始前，PGE Projekt Warszawa曾表示，希利夫卡脚部受伤，因此未与球队一起训练。俱乐部指出，医疗团队在早期发现了这一问题，考虑到赛季漫长，不计划拿这名运动员的健康冒险。

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尚无回归时间表

纳文奇表示，目前很难说出希利夫卡重返训练的具体日期。据他表示，在此类伤病情况下加快恢复可能带来负面后果，因此教练组不打算强行加速这一过程。

近年来，希利夫卡曾因健康问题缺席比赛。在欧洲锦标赛期间，这位波兰国家队队长大部分时间都在替补席上度过。

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