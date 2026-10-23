BBC Sport：萨卡因股四头肌受伤或将缺阵长达八周

阿森纳前锋布卡约·萨卡在安联球场对阵拜仁的欧冠比赛中遭遇股四头肌受伤，可能缺阵长达八周。这名25岁的球员在这场以2比2战平的比赛中提前被换下。

据BBC Sport报道，初步检查使俱乐部医疗团队有理由认为，萨卡将至少缺阵六周，但他的恢复时间可能更长。该球员计划于周五下午接受核磁共振检查，以更准确地确定伤势程度。

阿尔特塔等待检查结果

阿森纳主教练米克尔·阿尔特塔表示，俱乐部需要进行进一步检查并获得专家意见。据他称，受伤部位有大量积液，使得对伤势严重程度的初步评估更加困难。

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萨卡将无缘周六阿森纳主场对阵埃弗顿的英格兰足球超级联赛比赛。排名第二的阿森纳将力争缩小与联赛领头羊曼彻斯特城之间的三分差距。

可能缺席的比赛

如果初步预测得到证实，这名边锋可能无法参加“枪手”的多场重要比赛，也可能缺席英格兰队在欧洲足联国家联赛中对阵克罗地亚和西班牙的近期比赛。

萨卡在此前几个赛季曾出现多次健康问题。由于3月遭遇跟腱伤势，他缺席了国际比赛日以及阿森纳的七场比赛。2024年12月，这名球员在大腿后侧受伤后接受手术，并在2024-25赛季缺阵101天。本赛季，他在11场比赛中打进4球。

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