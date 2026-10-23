Форвард «Арсеналу» Букайо Сака може пропустити до восьми тижнів через травму квадрицепса, якої зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти «Баварії» на «Альянц Арені». 25-річного футболіста достроково замінили у грі, що завершилася нічиєю 2:2.

За BBC Sport, попередні обстеження дають підстави медикам клубу припускати, що Сака пропустить щонайменше шість тижнів, однак відновлення може тривати довше. У п’ятницю вдень футболіст має пройти МРТ, щоб точніше визначити ступінь ушкодження.

Артета очікує на результати обстеження

Головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета заявив, що клубу потрібні додаткові обстеження та висновки фахівців. За його словами, значна кількість рідини в зоні травми ускладнила первинну оцінку її тяжкості.

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Сака вже не зіграє в домашньому матчі англійської Прем’єр-ліги проти «Евертона» в суботу. «Арсенал», який посідає друге місце, прагнутиме скоротити триочкове відставання від лідера чемпіонату «Манчестер Сіті».

Можливі пропущені матчі

Якщо попередній прогноз підтвердиться, вінгер ризикує не зіграти в низці важливих матчів «канонірів», а також пропустити найближчі поєдинки збірної Англії в Лізі націй УЄФА проти Хорватії та Іспанії.

У попередніх сезонах Сака мав кілька проблем зі здоров’ям. Через травму ахіллового сухожилля, отриману в березні, він пропустив міжнародну паузу та сім матчів «Арсеналу». У грудні 2024 року футболіст переніс операцію після травми задньої поверхні стегна й не грав 101 день у сезоні 2024–25. Цього сезону він забив чотири м’ячі в 11 матчах.

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