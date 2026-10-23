Форвард «Арсенала» Букайо Сака может пропустить до восьми недель из-за травмы квадрицепса, полученной в матче Лиги чемпионов против «Баварии» на «Альянц Арене». 25-летний футболист был досрочно заменён в игре, завершившейся вничью 2:2.

По данным BBC Sport, предварительные обследования дают медикам клуба основания предполагать, что Сака пропустит как минимум шесть недель, однако восстановление может занять больше времени. В пятницу днём футболист должен пройти МРТ, чтобы точнее определить степень повреждения.

Артета ожидает результатов обследования

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клубу необходимы дополнительные обследования и заключения специалистов. По его словам, значительное количество жидкости в области травмы осложнило первоначальную оценку её тяжести.

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Сака уже не сыграет в домашнем матче английской Премьер-лиги против «Эвертона» в субботу. «Арсенал», занимающий второе место, будет стремиться сократить трёхочковое отставание от лидера чемпионата «Манчестер Сити».

Возможные пропущенные матчи

Если предварительный прогноз подтвердится, вингер рискует не сыграть в ряде важных матчей «канониров», а также пропустить ближайшие поединки сборной Англии в Лиге наций УЕФА против Хорватии и Испании.

В предыдущих сезонах у Сака было несколько проблем со здоровьем. Из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в марте, он пропустил международную паузу и семь матчей «Арсенала». В декабре 2024 года футболист перенёс операцию после травмы задней поверхности бедра и не играл 101 день в сезоне 2024-25. В этом сезоне он забил четыре мяча в 11 матчах.

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