Napastnik Arsenalu Bukayo Saka może pauzować do ośmiu tygodni z powodu urazu mięśnia czworogłowego, którego doznał w meczu Ligi Mistrzów z Bayernem na Allianz Arenie. 25-letni piłkarz został przedwcześnie zmieniony w spotkaniu, które zakończyło się remisem 2:2.

Jak podaje BBC Sport, wstępne badania dają klubowym lekarzom podstawy, by przypuszczać, że Saka będzie pauzował co najmniej sześć tygodni, jednak jego powrót do zdrowia może potrwać dłużej. Piłkarz ma przejść w piątek po południu badanie rezonansem magnetycznym, aby dokładniej określić stopień urazu.

Arteta czeka na wyniki badań

Główny trener Arsenalu Mikel Arteta oświadczył, że klub potrzebuje dodatkowych badań i opinii specjalistów. Jak zaznaczył, znaczna ilość płynu w okolicy urazu utrudniła wstępną ocenę jego ciężkości.

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Saka nie zagra już w sobotnim domowym meczu angielskiej Premier League z Evertonem. Arsenal, który zajmuje drugie miejsce, będzie dążył do zmniejszenia trzy punktowej straty do lidera rozgrywek, Manchesteru City.

Możliwe opuszczone mecze

Jeśli wstępna prognoza się potwierdzi, skrzydłowy może nie zagrać w szeregu ważnych meczów Kanonierów, a także opuścić najbliższe spotkania reprezentacji Anglii w Lidze Narodów UEFA z Chorwacją i Hiszpanią.

W poprzednich sezonach Saka miał kilka problemów zdrowotnych. Z powodu urazu ścięgna Achillesa, którego doznał w marcu, opuścił przerwę reprezentacyjną i siedem meczów Arsenalu. W grudniu 2024 roku piłkarz przeszedł operację po urazie tylnej części uda i nie grał przez 101 dni w sezonie 2024-25. W tym sezonie zdobył cztery bramki w 11 meczach.

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