В Австралии быстрого боулера национальной сборной по крикету Меган Шутт отстранили на два матча из-за несоблюдения требований, связанных с использованием рецептурных лекарств. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Cricket Australia.

Какие матчи пропустит Шутт

33-летняя спортсменка не сыграет в третьем и заключительном матче серии Twenty20 против Новой Зеландии. Поединок должен состояться в четверг на North Sydney Oval. Также Шутт пропустит стартовый матч Adelaide Strikers в женской Big Bash League против Melbourne Stars, запланированный на 31 октября.

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Позиция Cricket Australia

В Cricket Australia заявили, что нарушение было единичным случаем, произошедшим вне соревнований. Организация также отметила, что этот эпизод не был направлен на повышение спортивных результатов.

Шутт в заявлении сообщила, что принимает наложенное взыскание и извинилась за несоблюдение установленных стандартов.

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