W Australii szybka miotaczka reprezentacji narodowej w krykiecie Megan Schutt została zawieszona na dwa mecze za nieprzestrzeganie wymogów związanych ze stosowaniem leków na receptę. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na Cricket Australia.

Jakie mecze opuści Schutt

33-letnia sportsmenka nie zagra w trzecim i ostatnim meczu serii Twenty20 przeciwko Nowej Zelandii. Spotkanie ma odbyć się w czwartek na North Sydney Oval. Schutt opuści także inauguracyjny mecz Adelaide Strikers w kobiecej lidze Big Bash League przeciwko Melbourne Stars, zaplanowany na 31 października.

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Stanowisko Cricket Australia

Cricket Australia oświadczyło, że naruszenie było pojedynczym incydentem, do którego doszło poza zawodami. Organizacja zaznaczyła również, że incydent ten nie miał na celu poprawy wyników sportowych.

Schutt w oświadczeniu poinformowała, że przyjmuje nałożoną karę i przeprosiła za nieprzestrzeganie ustalonych standardów.

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