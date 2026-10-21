波兰五人制足球队在波兰戈茹夫举行的2028年世界杯预选赛中以6比2战胜波斯尼亚和黑塞哥维那队。29岁的佩德罗·加布里埃尔·戈埃斯出生于巴西，拥有波兰血统，他在代表波兰队的首秀中梅开二度，Interia Sport报道。

上半场战平

波兰队率先取得进球，但客队很快改变了比赛走势。日夫科维奇和班达维察的进球让波黑队取得领先，这两粒进球相隔三分钟。中场休息前，卡茨佩尔·森德莱夫斯基扳平比分，因此上半场以2比2结束。

波斯尼亚和黑塞哥维那队在本场比赛前以17比1大胜北爱尔兰队。波兰国家队主教练布瓦热伊·科尔钦斯基在赛前称对手是一支技术能力很强的球队，并特别指出对方门将能够控球。

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波兰队在中场休息后占据优势

下半场，科尔钦斯基的球队在六分钟内将领先优势扩大到两球，并随后以6比2赢下比赛。除戈埃斯和森德莱夫斯基外，雅各布·拉什科夫斯基和米科瓦伊·扎斯塔夫尼克也为波兰队进球。

波斯尼亚和黑塞哥维那队与波兰队的次回合比赛计划于3月举行。在此之前，波兰队将在11月两次对阵北爱尔兰队。

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