Фланкер Алекс Каллендер проведёт 50-й матч за женскую сборную Уэльса по регби в игре WXV Global Series против Японии, которая состоится 24 октября в Токио, Япония. Каллендер выведет команду на поле в качестве со-капитана вместе с Эми Уильямс, сообщает BBC Sport.

Матч пройдёт на стадионе Prince Chichibu Memorial Stadium и начнётся в 10:30 по британскому летнему времени. 26-летняя Каллендер дебютировала за Уэльс в 2019 году. В июне она вернулась на поле в матче с «Барбарианс», который не имел тестового статуса, затем была признана лучшей игрокиней встречи с Южной Африкой и занесла попытку в матче против США.

Три изменения в стартовом составе

Главный тренер Шон Линн сделал три кадровые замены в стартовой пятнадцатке по сравнению с сентябрьским поражением от США на Cardiff Arms Park. После травмы на фланг возвращается Нел Меткалф, Серен Локвуд начнёт игру на позиции скрам-хава, а Джорджа Айоно войдёт во вторую линию.

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Кэрис Кокс также переместится в центр поля, а Кира Беван сыграет на позиции флай-хава. Линн отметил, что Беван стремится чаще получать мяч и развивает игру ногой, в то время как Локвуд хорошо проявила себя в матчах с Южной Африкой и «Барбарианс».

Сёстры Меткалф сыграют вместе

Нел Меткалф и её сестра Бранвен впервые выйдут вместе в стартовом составе Уэльса в тестовом матче. 20-летняя Бранвен Меткалф начнёт шестой тест подряд и составит пару во второй линии с Айоно. Её 21-летняя сестра Нел сыграет на крыле — это будет её первый матч за сборную после чемпионата мира 2025 года и восстановления от травмы колена, из-за которой она пропустила Кубок шести наций.

Уэльс занимает 11-е место в мировом рейтинге World Rugby, опережая Японию на одну позицию. В прошлом месяце японская команда проиграла Италии со счётом 21:55, а также дважды уступила Ирландии — 24:31 в WXV Global Series и 19:43 в ещё одном тестовом матче. Линн подчеркнул, что соперницы опасны в моле, поэтому валлийки не намерены недооценивать Японию.

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