Чешская теннисистка Катержина Синякова победила польку Магду Линетт со счётом 6:4, 6:1 в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в японской Осаке. После игры Синякова назвала соперницу очень хорошей теннисисткой, отметив её бойцовские качества и нежелание сдаваться, сообщает Interia Sport.

Вторая победа за три недели

Для Синяковой это была вторая победа над Линетт за три недели. 1 октября чешка также обыграла польскую теннисистку в Пекине. Матч в Осаке стал седьмой очной встречей спортсменок в карьере.

Синякова отметила, что поединок был сложнее, чем может свидетельствовать счёт. По её словам, играть в ветреных условиях было непросто. Она также сказала, что условия в Осаке отличались от пекинских, а игра проходила быстрее.

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Следующая соперница Синяковой

Чешка рассказала, что старалась сосредоточиться на собственной игре и действовать агрессивно. Она поблагодарила японских болельщиков и отметила, что рада снова выступать в Японии.

30-летняя Синякова является лидером мирового рейтинга в парном разряде и имеет 12 титулов Grand Slam в паре. Её следующей соперницей в Осаке станет американка Мэри Стояна.

34-летняя Линетт начала турнир в Осаке с победы над квалифаеркой Клэр Лю. До этого она проиграла Дарье Астаховой в первом круге в Сеуле, уступила Синяковой в стартовом матче в Пекине и не преодолела квалификацию на турнир в Ухане.

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