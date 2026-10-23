Бруну Фернандеш останется капитаном «Манчестер Юнайтед» и не понесет дисциплинарного наказания после критики тактики главного тренера Майкла Каррика. Об этом сообщает BBC Sport после поражения команды от «Комо» со счетом 1:4 в Лиге чемпионов.

Критика после матча с «Комо»

После игры португальский полузащитник раскритиковал тактический план на матч и заявил, что именно тренерский штаб, а не игроки, должен выявлять проблемы и исправлять их. Со стороны эти слова расценили как вызов авторитету Каррика.

В то же время в клубе с пониманием отнеслись к недовольству Фернандеша, учитывая характер поражения. Источник отмечает, что этот результат считали одной из худших европейских неудач «Юнайтед». После матча футболист дал 10 интервью, хотя во втором тайме его заменил Джошуа Зиркзее.

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Пока неизвестно, выйдет ли Фернандеш на поле в воскресном матче Премьер-лиги против «Борнмута» на «Олд Траффорд». Каррик должен провести предматчевую пресс-конференцию в пятницу.

Реакция Уэйна Руни

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что был шокирован игрой команды против «Комо» и серьезно обеспокоен ситуацией в клубе. Он раскритиковал игроков, назвав их эгоистичными и, по его мнению, избегающими ответственности за результаты.

Руни также связал ситуацию с недавней критикой директора по футболу Джейсона Уилкокса со стороны защитника Лисандро Мартинеса. По мнению Руни, Каррик должен решительнее отстаивать собственную позицию, поскольку именно тренер рискует потерять работу из-за результатов команды. Каррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в воскресной игре против «Борнмута».

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