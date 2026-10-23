Bruno Fernandes pozostanie kapitanem Manchesteru United — BBC Sport

Bruno Fernandes pozostanie kapitanem Manchesteru United i nie zostanie ukarany dyscyplinarnie po krytyce taktyki głównego trenera Michaela Carricka. BBC Sport podaje, że stało się to po porażce zespołu z Como 1:4 w Lidze Mistrzów.

Krytyka po meczu z Como

Po spotkaniu portugalski pomocnik skrytykował plan taktyczny na mecz i stwierdził, że to sztab szkoleniowy, a nie zawodnicy, powinien dostrzegać problemy i je korygować. Z zewnątrz słowa te zostały odebrane jako podważenie autorytetu Carricka.

Jednocześnie klub ze zrozumieniem odniósł się do niezadowolenia Fernandesa, biorąc pod uwagę charakter porażki. Źródło zaznacza, że wynik ten uznano za jedną z najgorszych europejskich porażek United. Po meczu zawodnik udzielił 10 wywiadów, choć w drugiej połowie został zmieniony przez Joshuę Zirkzee.

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Obecnie nie wiadomo, czy Fernandes wyjdzie na boisko w niedzielnym meczu Premier League z Bournemouth na Old Trafford. Carrick ma przeprowadzić przedmeczową konferencję prasową w piątek.

Reakcja Wayne’a Rooneya

Były napastnik Manchesteru United Wayne Rooney powiedział, że był zszokowany występem zespołu przeciwko Como i poważnie zaniepokojony sytuacją w klubie. Skrytykował zawodników, nazywając ich egoistycznymi i takimi, którzy jego zdaniem unikają odpowiedzialności za wyniki.

Rooney powiązał również tę sytuację z niedawną krytyką dyrektora ds. piłki nożnej Jasona Wilcoxa ze strony obrońcy Lisandro Martineza. Zdaniem Rooneya Carrick musi bardziej zdecydowanie bronić własnego stanowiska, ponieważ to trener ryzykuje utratę pracy z powodu wyników zespołu. Carrick poprowadzi Manchester United w niedzielnym meczu z Bournemouth.

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