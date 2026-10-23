BBC Sport：布鲁诺·费尔南德斯将继续担任曼联队长

布鲁诺·费尔南德斯将继续担任曼彻斯特联队长，在批评主教练迈克尔·卡里克的战术后不会受到纪律处分。据BBC Sport报道，此事发生在球队于欧冠联赛中以1:4负于科莫之后。

对阵科莫赛后的批评

赛后，这名葡萄牙中场批评了本场比赛的战术安排，并表示应由教练组而非球员发现问题并加以纠正。这番话从外界看来被视为对卡里克权威的挑战。

与此同时，鉴于这场失利的性质，俱乐部对费尔南德斯的不满表示理解。消息人士指出，这一结果被认为是曼联在欧洲赛场最糟糕的失利之一。赛后，这名球员接受了10次采访，尽管他在下半场被约书亚·齐尔克泽换下。

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目前尚不清楚费尔南德斯是否会在周日于老特拉福德举行的英超联赛对阵伯恩茅斯的比赛中出场。卡里克将于周五举行赛前新闻发布会。

韦恩·鲁尼的反应

前曼彻斯特联前锋韦恩·鲁尼表示，他对球队对阵科莫时的表现感到震惊，并对俱乐部的情况深感担忧。他批评球员自私，并称在他看来，他们在逃避对比赛结果的责任。

鲁尼还将这一情况与后卫利桑德罗·马丁内斯近日对足球总监杰森·威尔科克斯的批评联系起来。鲁尼认为，卡里克必须更坚定地维护自己的立场，因为球队的成绩可能导致教练失去工作。卡里克将在周日对阵伯恩茅斯的比赛中执教曼彻斯特联。

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