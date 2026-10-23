Бруну Фернандеш збереже капітанство у Манчестер Юнайтед — BBC Sport

Бруну Фернандеш залишиться капітаном «Манчестер Юнайтед» і не зазнає дисциплінарного покарання після критики тактики головного тренера Майкла Карріка. Про це повідомляє BBC Sport після поразки команди від «Комо» з рахунком 1:4 у Лізі чемпіонів.

Критика після матчу з Комо

Після гри португальський півзахисник розкритикував тактичний план на матч та заявив, що саме тренерський штаб, а не гравці, має виявляти проблеми й коригувати їх. Зовні ці слова розцінили як виклик авторитету Карріка.

Водночас у клубі з розумінням поставилися до невдоволення Фернандеша, зважаючи на характер поразки. Джерело зазначає, що цей результат вважали однією з найгірших європейських невдач «Юнайтед». Після матчу футболіст дав 10 інтерв’ю, хоча в другому таймі його замінив Джошуа Зіркзеє.

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Наразі невідомо, чи вийде Фернандеш на поле в недільному матчі Прем’єр-ліги проти «Борнмута» на «Олд Траффорд». Каррік має провести передматчеву пресконференцію у п’ятницю.

Реакція Вейна Руні

Колишній нападник «Манчестер Юнайтед» Вейн Руні заявив, що був шокований виступом команди проти «Комо» та серйозно стурбований ситуацією в клубі. Він розкритикував гравців, назвавши їх егоїстичними та такими, що, на його думку, уникають відповідальності за результати.

Руні також пов’язав ситуацію з нещодавньою критикою директора з футболу Джейсона Вілкокса з боку захисника Лісандро Мартінеса. На думку Руні, Каррік має рішучіше відстоювати власну позицію, оскільки саме тренер ризикує втратити роботу через результати команди. Каррік керуватиме «Манчестер Юнайтед» у недільній грі проти «Борнмута».

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