Trener główny Bayernu Monachium Vincent Kompany źle się poczuł po treningu zespołu w Monachium w Niemczech. Szkoleniowiec został przewieziony karetką do szpitala, informuje Interia Sport.

Helikopter w centrum treningowym

Według niemieckiego dziennika Bild, przed hospitalizacją Kompany’ego na terenie centrum treningowego Bayernu przy Säbener Straße wylądował śmigłowiec ratunkowy. Później trenera zabrała karetka.

Niemiecka stacja telewizyjna Sky również podała, że Kompany źle się poczuł po treningu i natychmiast przewieziono go do szpitala. Źródło nie podaje innych informacji o jego stanie ani wynikach badań.

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Wcześniejsze problemy zdrowotne

W ostatnich dniach Kompany miał już problemy zdrowotne. Jak powiedział, złapał „dość nieprzyjemnego wirusa”, przez którego poprzedni tydzień był dla niego trudny. Pierwsze objawy miały pojawić się podczas meczu z RB Lipsk.

Niemieckie media pisały, że po tamtym spotkaniu trener czuł się na tyle słabo, że musiał odpoczywać w swoim gabinecie i nie udzielał pomeczowych wywiadów. W poniedziałek Kompany był nieobecny, a lekarze dokładnie go zbadali. Następnego dnia nie prowadził treningu przed meczem z Arsenalem, a w środę ponownie samodzielnie prowadził zespół podczas treningu.

Kompany wyjaśnił, że podczas choroby nie wsłuchiwał się w potrzeby organizmu, dopóki jego stan nie zmusił go do zatrzymania się.

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