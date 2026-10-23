Главному тренеру мюнхенской «Баварии» Венсану Компани стало плохо после тренировки команды в Мюнхене, Германия. Специалиста доставили в больницу на машине скорой помощи, сообщает Interia Sport.

Вертолёт в тренировочном центре

По данным немецкого издания Bild, перед госпитализацией Компани на территории тренировочного центра «Баварии» на Зебенер-штрассе приземлился спасательный вертолёт. Позднее тренера увезла машина скорой помощи.

Немецкий телеканал Sky также сообщил, что Компани стало плохо после тренировки и его немедленно доставили в больницу. Других сведений о его состоянии или результатах обследования источник не приводит.

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Предыдущие проблемы со здоровьем

В последние дни у Компани уже были проблемы со здоровьем. По его словам, он подхватил «довольно неприятный вирус», из-за которого предыдущая неделя была для него сложной. Первые симптомы, как сообщалось, появились во время матча против «РБ Лейпциг».

Немецкие СМИ писали, что после того матча тренер чувствовал себя настолько слабым, что был вынужден отдыхать в своём кабинете и не давал послематчевых интервью. В понедельник Компани отсутствовал, а врачи подробно обследовали его. На следующий день он не проводил тренировку перед матчем с «Арсеналом», а в среду уже самостоятельно руководил командой на тренировке.

Компани объяснял, что не прислушивался к потребностям организма во время болезни, пока его состояние не заставило его остановиться.

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