Giant Sequoia выиграл Futurity Trophy в Донкастере — Sky Sports News
Конь Giant Sequoia победил в скачках первой группы William Hill Futurity Trophy в Донкастере. Под управлением жокея Дилана Брауна Макмонегла он опередил Gran Dia на три корпуса, а фаворит Noble Exhibit финишировал третьим. Как сообщает Sky Sports News, этот результат практически гарантировал тренеру Эйдану О'Брайену победу в чемпионате тренеров.
13-я победа О'Брайена
На стартовом участке дистанции высокий темп задавал Sergei Diaghilev, также представляющий конюшню О'Брайена. Примерно за два фарлонга до финиша все участники держались у стороны трибун. Райан Мур на Noble Exhibit начал атаку за полтора фарлонга до финиша, однако Giant Sequoia шёл рядом и после команды Макмонегла резко ускорился.
Для О'Брайена это стала рекордная 13-я победа в Futurity Trophy. Тренер объяснил предыдущее неудачное выступление Giant Sequoia в National Stakes тем, что лошади его конюшни тогда были не в лучшей форме. По словам О'Брайена, после паузы конь хорошо работал и продемонстрировал класс в Донкастере.
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О'Брайен считает, что сын Frankel может успешно выступать на дистанциях от мили до полутора миль. Он назвал Giant Sequoia потенциальным участником классических скачек, включая Guineas, Derby и French Derby. Для Брауна Макмонегла эта победа стала первой в скачках первой группы для тренера из конюшни Ballydoyle.
Bengal Tiger выиграл Prospect Stakes
В тот же день Bengal Tiger, ещё один конь О'Брайена, выиграл Listed-скачки William Hill Remembering Sue Wright Prospect Stakes в Донкастере. Райан Мур на фаворите с коэффициентом 10-11 держался с внешней стороны, тогда как Crystal Queen задавала темп в забеге на шесть фарлонгов.
За фарлонг до финиша Bengal Tiger ускорился и финишировал на три с половиной корпуса впереди Hi Corbett Court. О'Брайен заявил, что конь легко справится с более длинной дистанцией, в том числе с семью фарлонгами, и также может быть претендентом на классические скачки. По оценке тренера, решающим фактором стала выносливость Bengal Tiger на заключительном отрезке дистанции.