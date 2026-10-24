Koń Giant Sequoia wygrał wyścig pierwszej grupy William Hill Futurity Trophy w Doncaster. Prowadzony przez dżokeja Dylana Browne'a McMonagle'a wyprzedził Gran Dia o trzy długości, a faworyt Noble Exhibit finiszował na trzecim miejscu. Jak informuje Sky Sports News, wynik ten praktycznie zagwarantował trenerowi Aidanowi O'Brienowi zwycięstwo w mistrzostwach trenerów.

13. zwycięstwo O'Briena

W początkowej części dystansu szybkie tempo nadawał Sergei Diaghilev, który również reprezentuje stajnię O'Briena. Około dwóch furlongów przed metą wszyscy uczestnicy trzymali się strony trybun. Ryan Moore na Noble Exhibit rozpoczął atak półtora furlonga przed metą, jednak Giant Sequoia biegł obok i po sygnale McMonagle'a gwałtownie przyspieszył.

Było to rekordowe 13. zwycięstwo O'Briena w Futurity Trophy. Trener wyjaśnił wcześniejszy słaby występ Giant Sequoia w National Stakes tym, że konie z jego stajni nie były wtedy w najlepszej formie. Według O'Briena po przerwie koń dobrze pracował i pokazał klasę w Doncaster.

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O'Brien uważa, że syn Frankela może z powodzeniem startować na dystansach od mili do półtorej mili. Nazwał Giant Sequoia potencjalnym uczestnikiem klasycznych wyścigów, w tym Guineas, Derby i French Derby. Dla Browne'a McMonagle'a było to pierwsze zwycięstwo w wyścigu pierwszej grupy dla trenera ze stajni Ballydoyle.

Bengal Tiger wygrał Prospect Stakes

Tego samego dnia Bengal Tiger, kolejny koń O'Briena, wygrał listedowy wyścig William Hill Remembering Sue Wright Prospect Stakes w Doncaster. Ryan Moore na faworycie z kursem 10-11 trzymał się zewnętrznej strony, podczas gdy Crystal Queen nadawała tempo w wyścigu na sześć furlongów.

Furlong przed metą Bengal Tiger przyspieszył i finiszował trzy i pół długości przed Hi Corbett Court. O'Brien stwierdził, że koń z łatwością poradzi sobie na dłuższym dystansie, w tym na siedmiu furlongach, i również może być kandydatem do klasycznych wyścigów. Zdaniem trenera decydującym czynnikiem była wytrzymałość Bengal Tigera na końcowym odcinku dystansu.

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