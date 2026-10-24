Giant Sequoia在唐卡斯特举行的一级赛William Hill Futurity Trophy中获胜。在骑师迪伦·布朗·麦克莫纳格尔的策骑下，它以三个马位领先Gran Dia，热门马Noble Exhibit获得第三名。据Sky Sports News报道，这一结果几乎确保了训练师艾丹·奥布莱恩赢得训练师锦标赛。

奥布莱恩第13次夺冠

在赛程的前半段，同样来自奥布莱恩马房的Sergei Diaghilev设定了较快的比赛节奏。距离终点约两个弗隆时，所有参赛马都靠近看台一侧。瑞恩·摩尔策骑Noble Exhibit，在距离终点一个半弗隆时发起进攻，但Giant Sequoia紧随其旁，并在麦克莫纳格尔发出指令后迅速加速。

这是奥布莱恩创纪录的第13次赢得Futurity Trophy。这位训练师解释称，Giant Sequoia此前在National Stakes中的失利，是因为当时他马房的马匹状态并非最佳。奥布莱恩表示，经过休整后，这匹马训练表现良好，并在唐卡斯特展示了实力。

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奥布莱恩认为，这匹Frankel的子嗣能够在一英里至一英里半的距离上取得成功。他称Giant Sequoia可能参加经典赛，包括Guineas、Derby和French Derby。对布朗·麦克莫纳格尔而言，这是他首次为Ballydoyle马房的训练师赢得一级赛。

Bengal Tiger赢得Prospect Stakes

同一天，奥布莱恩麾下的另一匹马Bengal Tiger在唐卡斯特赢得Listed级别的William Hill Remembering Sue Wright Prospect Stakes。瑞恩·摩尔策骑赔率为10-11的热门马时处于外侧，而Crystal Queen则在这场六弗隆比赛中领跑。

距离终点一个弗隆时，Bengal Tiger加速，并以三个半马位领先Hi Corbett Court冲线。奥布莱恩表示，这匹马能够轻松应对更长距离，包括七弗隆，也可能成为经典赛的竞争者。训练师认为，Bengal Tiger在赛程最后阶段的耐力是决定性因素。

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