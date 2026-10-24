«Лестер Тайгерс» обыграл принципиального соперника «Нортгемптон Сейнтс» со счётом 28:7 в матче Премьер-лиги по регби на стадионе Mattioli Woods Welford Road. Как сообщает BBC Sport, матч проходил под сильным ливнем.

Первый тайм под ливнем

Погодные условия не позволили командам найти свой ритм в первой половине игры. Единственными результативными действиями до перерыва стали ранняя попытка Джеймса Пейтера за «Нортгемптон» и дальний штрафной удар Фредди Стюарда из «Лестера».

В конце первого тайма между игроками произошла стычка. После перерыва «Тайгерс» полностью перехватили инициативу и набрали 25 очков без ответа.

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Четыре попытки «Лестера»

Джейми Блэмайр занёс попытку после мола, а Кем Хендерсон преодолел защитников соперника и приземлил мяч в углу зачётной зоны. Позднее попытками также отметились Финн Карддафф и Стюард.

На 69-й минуте Локетт из «Нортгемптона» получил жёлтую карточку. Поражение продлило безвыигрышную серию «Сейнтс» в выездных матчах чемпионата против ближайших соперников до четырёх лет. Для «Лестера» эта победа стала реваншем за поражение от «Нортгемптона» в полуфинале плей-офф прошлого сезона.

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