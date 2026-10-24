Leicester Tigers pokonali Northampton Saints 28:7 w derbach — BBC Sport

Leicester Tigers pokonali swoich odwiecznych rywali, Northampton Saints, 28:7 w meczu Premiership Rugby na stadionie Mattioli Woods Welford Road. Jak informuje BBC Sport, spotkanie odbywało się przy ulewnym deszczu.

Pierwsza połowa w ulewie

Warunki pogodowe nie pozwoliły drużynom znaleźć rytmu w pierwszej połowie. Jedynymi punktowanymi akcjami przed przerwą były wczesne przyłożenie Jamesa Paytera dla Northampton oraz daleki rzut karny Freddiego Stewarta z Leicester.

Pod koniec pierwszej połowy między zawodnikami doszło do scysji. Po przerwie Tigers całkowicie przejęli inicjatywę i zdobyli 25 punktów bez odpowiedzi.

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Cztery przyłożenia Leicester

Jamie Blamire zdobył przyłożenie po maulu, a Cam Henderson przedarł się przez obrońców rywali i przyłożył piłkę w rogu pola punktowego. Później przyłożenia zdobyli także Finn Carddaff i Steward.

W 69. minucie Lockett z Northampton otrzymał żółtą kartkę. Porażka przedłużyła serię Saints bez zwycięstwa w wyjazdowych meczach ligowych przeciwko najbliższym rywalom do czterech lat. Dla Leicester to zwycięstwo było rewanżem za porażkę z Northampton w półfinale play-offów poprzedniego sezonu.

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