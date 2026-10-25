Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно прошла квалификацию турнира WTA 250 Guangzhou Open в китайском Гуанчжоу. В финальном матче отборочного раунда она победила австралийку Эмерсон Джонс в двух сетах — 6:2, 6:4. Теперь Ястремская готовится к старту в основной сетке соревнований, которые продлятся до 1 ноября.

Даяна Ястремская, занимающая 103-е место в мировом рейтинге WTA, провела в финале квалификации почти полтора часа. Ее соперницей была австралийка Эмерсон Джонс, занимающая 134-ю позицию в рейтинге. Украинка выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором сете борьба была более напряжённой, но Ястремская вновь оказалась сильнее — 6:4. Благодаря этой победе она завоевала место в основной сетке Guangzhou Open.

Для Ястремской это уже вторая попытка пройти квалификацию турнира в этом году. Неделю назад украинка выступала в отборочном раунде соревнований серии WTA 500 в китайском Нинбо, но проиграла уже в первом матче. На этот раз ей удалось преодолеть оба этапа квалификации и продолжить выступления в Гуанчжоу. Имя первой соперницы Ястремской в основной сетке станет известно позже. Еще одна украинка, Дарья Снигур, уже гарантированно выступит в основной части турнира. Она получила первый номер посева.

Guangzhou Open — турнир Женской теннисной ассоциации категории WTA 250. Соревнования проходят в китайском Гуанчжоу, а их призовой фонд превышает 280 тысяч долларов. Турнир продлится до 1 ноября.

Даяна Ястремская в напряжённом матче на тай-брейках одержала победу в полуфинале турнира WTA 125 в итальянской Парме. Украинка провела почти три с половиной часа на корте и впервые в этом сезоне вышла в финал.

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