«Бернли» назначил 50-летнего Фабио Челестини новым главным тренером. Он возглавил команду через четыре дня после увольнения Ники Хайена, сообщает BBC Sport.

Опыт Челестини

В сезоне 2024–25 Челестини привёл «Базель» к победе в чемпионате Швейцарии и Кубке Швейцарии, оформив национальный дубль. Большую часть тренерской карьеры специалист работал в Швейцарии.

Челестини заявил, что видит в «Бернли» большой потенциал и футболистов, которые могут помочь клубу реализовать амбиции его болельщиков. Тренер также отметил, что понимает нынешнюю ситуацию команды и хочет, чтобы она играла уверенно с первого свистка.

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Положение команды

«Бернли» неудачно начал сезон в Чемпионшипе: клуб одержал лишь одну победу в лиге и занимает 22-е место в турнирной таблице. Безвыигрышная серия команды в домашних матчах лиги длится более года.

Ранее на этой неделе клуб назначил Диего Лопеса спортивным директором и поручил ему найти нового тренера после увольнения Хайена. Это произошло после поражения «Бернли» от «Линкольн Сити» со счётом 1:4. Лопес назвал Челестини тренером с необходимыми клубу страстью, опытом и знаниями.

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