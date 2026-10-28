Бернлі призначив Фабіо Челестіні новим головним тренером — BBC Sport

«Бернлі» призначив 50-річного Фабіо Челестіні новим головним тренером. Він очолив команду через чотири дні після звільнення Нікі Гаєна, повідомляє BBC Sport.

Досвід Челестіні

У сезоні 2024–25 Челестіні привів «Базель» до перемоги в чемпіонаті Швейцарії та Кубку Швейцарії, оформивши національний дубль. Більшу частину тренерської кар’єри фахівець працював у Швейцарії.

Челестіні заявив, що бачить у «Бернлі» великий потенціал і футболістів, які можуть допомогти клубу реалізувати амбіції його вболівальників. Тренер також зазначив, що розуміє нинішню ситуацію команди та хоче, щоб вона грала з упевненістю від стартового свистка.

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Становище команди

«Бернлі» невдало розпочав сезон у Чемпіоншипі: клуб здобув лише одну перемогу в лізі та посідає 22-ге місце в турнірній таблиці. Безвиграшна серія команди в домашніх матчах ліги триває понад рік.

Раніше цього тижня клуб призначив Дієго Лопеса спортивним директором і доручив йому знайти нового тренера після звільнення Гаєна. Це сталося після поразки «Бернлі» від «Лінкольн Сіті» з рахунком 1:4. Лопес назвав Челестіні тренером із необхідними клубу пристрастю, досвідом і знаннями.

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