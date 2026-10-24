«Фулхэм» победил «Ковентри» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги, который состоялся 24 октября на Coventry Building Society Arena. Единственный гол на 80-й минуте забил норвежский атакующий полузащитник Оскар Бобб: он вошёл в штрафную площадь и закрутил мяч в дальний угол. Об этом сообщает Sky Sports.

Нереализованные моменты и VAR

До перерыва «Фулхэм» был ближе к голу: Джош Кинг попал в штангу. Команда также претендовала на пенальти после эпизода с участием Келвина Бэсси и Брэндона Томаса-Асанте. VAR детально проверил момент, однако решение не назначать одиннадцатиметровый осталось в силе.

Бывший арбитр Майк Дин в эфире Sky Sports пояснил, что Бэсси сначала оттолкнул соперника, создавая себе пространство, и лишь после этого Томас-Асанте потянул его за футболку. По мнению Дина, первое нарушение было со стороны защитника «Фулхэма».

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Позиции команд

В конце матча «Ковентри» также обратил внимание на возможную игру рукой Шея Чарльза в штрафной площади после навеса Джека Рудони. VAR быстро проверил этот эпизод и не увидел оснований для пенальти.

Победа стала для команды Альваро Арбелоа второй подряд в Премьер-лиге. «Фулхэм» покинул зону вылета и поднялся на 12-е место, тогда как «Ковентри» после восьми матчей остаётся 19-м.

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